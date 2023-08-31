Не только F-16. Кулеба рассказал, какие еще самолеты рассчитывает получить Украина

Украина не собирается ограничиваться только на американских истребителях F-16. Также наша страна заинтересована получить французские Rafale.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в интервью французскому Le Monde.

Как заявил Кулеба, после долгожданного согласия союзников передать истребители F-16 Украина заинтересована получить другие современные самолеты. Речь идет о многоцелевых истребителях французского производства Rafale.

"Мы работаем с другими странами (кроме США, - ред.), которые производят самолеты нового поколения", - сказал министр.

Кулеба также акцентировал на стратегических и инвестиционных выгодах для Франции от поставок самолетов Rafale Украине

Отметим, что Rafale - это многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный французской компанией Dassault Aviation. Кроме Франции, самолет находится на вооружении Египта, Индии, Катара и Греции.

F-16 для Украины

Напомним, ряд европейских стран в рамках авиационной коалиции согласились провести учения украинских пилотов на истребителях F-16. Также США подтвердили, что в октябре пилоты ВСУ приступят к тренировкам на самолетах на базе Национальной гвардии в штате Аризона.

Кроме того, после визита президента Украины Владимира Зеленского в Европу стало известно о договоренностях по передаче F-16. Свою готовность предоставить самолеты подтвердили Нидерланды, Дания и Норвегия. Речь идет о минимум 61 самолете.

Вчера главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что часть украинских пилотов, которая проходит обучение в Дании, уже готова приступить к летным тренировкам.

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