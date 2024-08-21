Тільки два критерії: в уряді хочуть змінити розрахунок пенсії українців

Як зазначила міністр, наразі пенсійна система містить масу добавок і дотяжок, наприклад, враховується дотяжка до прожиткового мінімуму, дотяжка за стаж тощо.

"Люди вимушені йти до фахівців, щоб вирахувати свою пенсію, бо самому це зробити майже неможливо", - сказала Жолнович.

Міністр повідомила про проєкт системи, яка враховуватиме два критерії: кількість років, які людина відпрацювала, і кількість внесків, які людина кожного місяця сплачувала. Це конвертуватиметься у певну кількість балів. Відповідно вартість кожного бала дорівнюватиме 30% від середньої заробітної плати в конкретному році.

"Отже, якщо ви пропрацювали 35 років й отримували середню зарплату кожного місяця такою, як вона тоді була, то можна буде сподіватися не менше як на 30% свого заробітку в солідарній пенсійній системі. Крім того, виводимо гарантію, якщо ви пропрацювали мінімум 15 років і зайшли в пенсійну систему, то точно маєте право на 30% від мінімальної заробітної плати в тому році", - розповіла міністр.

За її словами, сукупно це дасть заміщення тільки в солідарній пенсійній системі на рівні 40% від заробітку людини.