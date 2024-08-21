Только два критерия: в правительстве хотят изменить расчет пенсии украинцев

Как отметила министр, пенсионная система содержит массу добавок и дотяжек, например, учитывается дотяжка до прожиточного минимума, дотяжка за стаж и т.д.

"Люди вынуждены идти к специалистам, чтобы вычислить свою пенсию, потому что самому это сделать почти невозможно", - сказала Жолнович.

Министр сообщила о проекте системы, которая будет учитывать два критерия: количество лет, которые человек отработал, и количество взносов, которые каждый месяц платил. Это будет преобразовываться в определенное количество баллов. Соответственно стоимость каждого балла будет равна 30% от средней заработной платы в конкретном году.

"Итак, если вы проработали 35 лет и получали среднюю зарплату каждый месяц такой, как она тогда была, то можно будет надеяться не менее чем на 30% своего заработка в солидарной пенсионной системе. Кроме того, выводим гарантию, если вы проработали минимум 15 лет и зашли в пенсионную систему, то точно имеете право на 30% от минимальной заработной платы в том году", – рассказала министр.

По ее словам, совокупно это даст замещение только в солидарной пенсионной системе на уровне 40% от заработка человека.