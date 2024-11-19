Тільки через портал "Дія": в уряді пояснили механізм бронювання від мобілізації з 1 грудня

Як повідомив чиновник, ще місяць тому діяла процедура, за якою можна було бронюватися через портал "Дія" онлайн та працювало паперове бронювання, коли компанії подавали документи на бронювання отримували статус і потім бронювалися.

"Тепер з 1 грудня відновлюється сам процес бронювання через портал "Дія". Увага, не через за стосунок, а через портал, тому що так зручніше компаніям працювати з інтерфейсом порталу. І тепер бронювання буде працювати тільки в електронному форматі", - сказав Федоров.

За його словами, це дозволяє відразу мати інформацію, давати статус, що людина заброньована, і щоб було відображення відразу цього статусу.

"Але дуже важливо, що скористатися послугою на порталі "Дія" зможуть виключно ті компанії, які зможуть підтвердити свою критичність за новими правилами", - повідомив віце-прем'єр.

Нові правила бронювання

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив умови, за яких підприємства можуть бронювати працівників від мобілізації. Новий порядок діятиме з 1 грудня.

Відтепер регіональні та галузеві критерії критичності підприємств будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки.

Для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом - тепер обов’язкові пункти для бронювання працівників. Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат (20 тисяч гривень).

Крім того, усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через "Дію".