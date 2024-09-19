UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Тільки Букса не "забуксувала". Збірна України мала важкий тур на Шаховій олімпіаді-2024

Фото: Наталія Букса (flickr.com/photos/fide)
Автор: Андрій Костенко

Вітчизняні гросмейстери в 7-му турі Всесвітньої шахової олімпіади занесли в актив лише одну партію у двох матчевих протистояннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Чоловіча збірна поступилася чинним чемпіонам – команді Узбекистану (1:3). Василь Іванчук та Антон Коробов, які грали білими фігурами, звели свої партії внічию. Натомість Андрій Волокітін та Руслан Пономарьов – поступились чорними.

Наразі наша чоловіча команда має 10 очок із 14-ти можливих та йде у таблиці на 21-му місці. Лідирує збірна Індії, яка у ключовому поєдинку обіграла Китай (2.5:1,5), і набрала максимальні 14 очок. Далі йдуть Іран (13 балів), Узбекистан, Угорщина, Вірменія, Сербія (по 12).

Жіноча збірна України буквально вирвала нічию у Польщі – 2:2. Поєдинок складався для наших дуже непросто: Юлія Осьмак програла, Анна Ушеніна і Інна Гапоненко розписали мирові. Але Наталія Букса проявила надзвичайну наполегливість і майстерність та перемогла суперницю у, здавалося б, нічийній партії. Ця перемога врятувала "синьо-жовтих" від загальної поразки.

Жіноча українська команда в статусі чинного чемпіона набрала 11 очок і посідає 10-те місце. Лідирує команда Індії – 14 балів. Далі йдуть Польща, Казахстан та Франція (по 12).

Хто така Наталія Букса

27-річна львівська шахістка. Чемпіонка світу серед юніорок 2015 року, дворазова чемпіонка України (2018, 2020).

У складі збірної України – переможниця Шахової олімпіади 2022 року. У жіночій світовій класифікації на цей момент посідає 56-ту сходинку. Актуальний рейтинг Ело шахістки – 2387 пунктів.

Раніше українські шахісти закликали суперників заблокувати повернення Росії в турніри ФІДЕ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Спортсмени