Тільки Букса не "забуксувала". Збірна України мала важкий тур на Шаховій олімпіаді-2024

Чоловіча збірна поступилася чинним чемпіонам – команді Узбекистану (1:3). Василь Іванчук та Антон Коробов, які грали білими фігурами, звели свої партії внічию. Натомість Андрій Волокітін та Руслан Пономарьов – поступились чорними.

Наразі наша чоловіча команда має 10 очок із 14-ти можливих та йде у таблиці на 21-му місці. Лідирує збірна Індії, яка у ключовому поєдинку обіграла Китай (2.5:1,5), і набрала максимальні 14 очок. Далі йдуть Іран (13 балів), Узбекистан, Угорщина, Вірменія, Сербія (по 12).

Жіноча збірна України буквально вирвала нічию у Польщі – 2:2. Поєдинок складався для наших дуже непросто: Юлія Осьмак програла, Анна Ушеніна і Інна Гапоненко розписали мирові. Але Наталія Букса проявила надзвичайну наполегливість і майстерність та перемогла суперницю у, здавалося б, нічийній партії. Ця перемога врятувала "синьо-жовтих" від загальної поразки.

Жіноча українська команда в статусі чинного чемпіона набрала 11 очок і посідає 10-те місце. Лідирує команда Індії – 14 балів. Далі йдуть Польща, Казахстан та Франція (по 12).

Хто така Наталія Букса

27-річна львівська шахістка. Чемпіонка світу серед юніорок 2015 року, дворазова чемпіонка України (2018, 2020).

У складі збірної України – переможниця Шахової олімпіади 2022 року. У жіночій світовій класифікації на цей момент посідає 56-ту сходинку. Актуальний рейтинг Ело шахістки – 2387 пунктів.