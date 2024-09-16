Українські шахісти закликали суперників заблокувати повернення Росії в турніри ФІДЕ

Учасники Шахової олімпіади під прапором України звернулися до іноземних колег зі закликом запобігти поверненню Росії та Білорусі до міжнародних змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook ФШУ .

Вітчизняні шахісти виклали позицію у листі, який оприлюднила Федерація шахів України. Скандальне голосування заплановане на 21-22 вересня в рамках Генеральної асамблеї ФІДЕ у Будапешті.

"Як вам відомо, Асамблея розгляне питання щодо зняття санкцій проти російської та білоруської шахових федерацій, – йдеться у зверненні. – Ми вважаємо, що обговорення цього питання є не тільки завчасним, а й глибоко аморальним, враховуючи постійні обставини, що впливають на нашу Батьківщину та міжнародну спільноту".

У листі українські гросмейстери також наголосили, що "рішення про скасування санкцій може підбадьорити агресорів і підірвати безпеку гравців з постраждалих країн, включаючи Україну".

"Ми закликаємо вас тиснути на свої національні федерації, щоб ця тема навіть не була включена до порядку денного для обговорення", – заявили українські шахісти.

Лист підписали 13 гравців і тренерів збірних України, які представляють нашу державу на Шаховій олімпіаді в Будапешті. Зокрема, Олександр Бєлявський, Михайло Бродський, Наталія Букса, Євгенія Долуханова, Інна Гапоненко, Василь Іванчук, Антон Коробов, Володимир Онищук, Юлія Осьмак, Руслан Пономарьов, Анна Ушеніна, Андрій Волокітін та Наталія Жукова.

За що можуть проголосувати у Будапешті

ФІДЕ може дозволити росіянам і білорусам повернутися до змагань під своїми прапорами та проводити турніри на своїй території. З такою пропозицією виступив президент Федерації шахів Киргизстану Бабур Толбаєв.

Для ухвалення рішення необхідна підтримка більшості з 199 країн-учасників ФІДЕ. За правилами, кожна федерація має один голос, незважаючи на кількість та рівень шахістів. Тому є побоювання, що багато держав Африки та Азії проголосують на користь РФ.