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Не тільки Бердянськ. Черга вибухів пролунала в Мелітополі

Запоріжжя, Понеділок 11 грудня 2023 11:28
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Не тільки Бердянськ. Черга вибухів пролунала в Мелітополі Фото: вибухи в окупованому Мелітополі пролунали 11 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області лунають вибухи 11 грудня. Їх вже чують протягом пів години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

"У поки що окупованому Мелітополі гучно. Мешканці повідомляють про чергу вибухів, які вже протягом півгодини чутно у різних районах міста", - розповів голова Мелітополя Іван Федоров.

Як зазначають місцеві ЗМІ, в декого, навіть вікна трясуться.

Вибухи у Бердянську

Зранку 11 грудня лунають вибухи і в тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області. За даними місцевих пабліків, бердянці кажуть, що вибухи за містом продовжуються. Їх вже більше 20. Кажуть, що вибухи надзвичайно гучні. Чути навіть у приміщенні.

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Мелітополь вибухи
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