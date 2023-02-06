Тільки автомобілі. Після трагедії в Броварах міністрам заборонили літати на гелікоптерах

За його словами, зараз перевіряються усі гелікоптери, які є в системі Міністерства внутрішніх справ України.

"Система безпеки повністю переглянута. Ті гелікоптери, Airbus 225, на даний момент перебувають на аеродромах, працюють спеціалісти. Ми перевіряємо всі гелікоптери, які були в системі МВС. Цей процес затягнеться на місяць або на два, поки ми не встановимо з іноземними експертами, що вони безпечні. Якщо розглядати версію, що це несправність гелікоптера", - заявив Клименко.

Він додав, що посадовцям заборонили літати на гелікоптерах до кінця розслідування авіатрощі.

"З іншого боку, ми заборонили пересуватися керівникам на гелікоптерах, тільки автомобільним транспортом, поки ми не завершимо розслідування і ми достеменно не дізнаємось причини катастрофи", - заявив Клименко.

Нагадаємо, 18 січня керівництво МВС, включно з міністром Денисом Монастирським загинуло через падіння гелікоптера у Броварах.

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