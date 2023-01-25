UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не тільки Abrams. Став відомий зміст нового пакету допомоги Україні від США

Фото: став відомий зміст нового пакету допомоги Україні від США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки передадуть Україні танки Abrams, іншу техніку та снаряди у рамках нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортера Foreign Policy у Пентагоні Джека Детча у Twitter.

За його даними, у американському Міноборони підтвердили, що США протягом кількох місяців закуплять для України 31 танк Abrams.

"США також надають 120-мм снаряди, вісім тактичних машин, машини підтримки та кошти на технічне обслуговування", - додав Детч.

Він зазначив, що всього США надали Україні військову допомогу на суму 27,1 мільярда доларів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Джо Байден у своїй заяві анонсував передачу Україні танків Abrams.

Також ми писали, що Німеччина офіційно анонсувала передачу Україні танків Leopard 2.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонСполучені Штати АмерикиДопомога УкраїніВійськова допомога