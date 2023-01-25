Не тільки Abrams. Став відомий зміст нового пакету допомоги Україні від США

Сполучені Штати Америки передадуть Україні танки Abrams, іншу техніку та снаряди у рамках нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортера Foreign Policy у Пентагоні Джека Детча у Twitter.
За його даними, у американському Міноборони підтвердили, що США протягом кількох місяців закуплять для України 31 танк Abrams.
"США також надають 120-мм снаряди, вісім тактичних машин, машини підтримки та кошти на технічне обслуговування", - додав Детч.
Він зазначив, що всього США надали Україні військову допомогу на суму 27,1 мільярда доларів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Джо Байден у своїй заяві анонсував передачу Україні танків Abrams.
Також ми писали, що Німеччина офіційно анонсувала передачу Україні танків Leopard 2.
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