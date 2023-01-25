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Не только Abrams. Стало известно содержание нового пакета помощи Украине от США

Фото: стало известно содержание нового пакета помощи Украине от США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки передадут Украине танки Abrams, другую технику и снаряды в рамках нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортера Foreign Policy в Пентагоне Джека Детча в Twitter.

По его данным, в американском Минобороны подтвердили, что США в течение нескольких месяцев закупят для Украины 31 танк Abrams.

"США также предоставляют 120-мм снаряды, восемь тактических машин, машины поддержки и средства на техническое обслуживание", - добавил Детч.

Он отметил, что всего США предоставили Украине военную помощь на сумму 27,1 миллиарда долларов.

Напомним, ранее стало известно, что президент США Джо Байден в своем заявлении анонсировал передачу Украине танков Abrams.

Также мы писали, что Германия официально анонсировала передачу Украине танков Leopard 2.

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