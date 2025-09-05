Тільки для 8 класу: в одному із обласних центрів ввели новий предмет у школах

У Хмельницькому школярі 8-х класів відтепер вивчатимуть новий предмет - "Хмельницькознавство". Курс запровадили з 1 вересня у межах територіальної громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Хмельницького Олександра Симчишина .

За словами міського голови, новий курс дозволить школярам краще пізнати своє місто та сформувати ціннісне ставлення до його історії й сучасності.

Краєзнавчий предмет розповідає про історію та розвиток Хмельницького - від найдавніших часів до сьогодення. У ньому представлені:

Над книгою працювали освітяни та науковці, які забезпечили наукову обґрунтованість і доступність матеріалів для восьмикласників.

До шкіл уже передали підручники, а також створили їхню електронну версію. Авторкою та упорядницею посібника стала Наталія Камінська.

Нагадаємо, в нинішньому навчальному році українські школярі навчатимуться за санітарними нормами МОЗ. Вони визначають тривалість уроків і перерв, обмеження домашніх завдань та часу роботи з гаджетами, а також правила для дистанційного навчання, аби зберегти здоров’я дітей.

