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Тилігульська ВЕС ДТЕК Ахметова зможе забезпечувати світлом півмільйона осель

Фото: Тилігульська ВЕС ДТЕК Ахметова зможе забезпечувати світлом півмільйона осель (dtek com)
Автор: Юлія Бойко

Після закінчення будівництва другої черги й виходу на проектну потужність в 500 МВт Тилігульська вітроелектростанція ДТЕК зможе забезпечувати електроенергією 500 тис. осель українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю The New York Times.

"Плани щодо Тилігульського проекту передбачають 85 турбін, які вироблятимуть до 500 мегават електроенергії, що достатньо для 500 тис. квартир - вражаюча потужність для вітряної електростанції", - йдеться в матеріалі.

Як йдеться в статті, після початку повномасштабного вторгнення потреба України в нових джерелах енергії стала дуже гострою. Окупанти обстрілювали українські електростанції, а також захопили значну частину генерації, зокрема найбільшу в Європі атомну електростанцію - Запорізьку АЕС.

Окрім того, окупанти захопили 90% об'єктів зеленої генерації України, які зосереджені на південному сході країни.

"Це (будівництво під час війни Тилігульскої ВЕС, - ред.) наша відповідь росіянам", - наголосив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Нагадаємо, ДТЕК у середині травня запустив у роботу останню, 19-ту вітротурбіну першої черги Тилігульської ВЕС 114 МВт. Це перша у світі вітроелектростанція, яку будують під час війни.

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