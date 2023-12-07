На тілі Киви виявлено два кульові поранення

На тілі ліквідованого екс-депутата Іллі Киви було виявлено два кульові вогнепальні поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Слідчого комітету РФ по Московській області.
"На тілі загиблого виявлено два кульові вогнепальні поранення", - йдеться у повідомленні.
Як заявляють у СК РФ, слідчі вже оглянули місце події, вилучивши змиви, дві пістолетні гільзи, патрон та інші предмети.
"Також проведено огляд автомобіля потерпілого та готельний номер, у якому він проживав останні місяці", - уточнюють у відомстві.
На даний момент призначено низку експертиз. Кримінальну справу за фактом вбивства Киви вже передали для подальшого розслідування в перше управління з розслідування особливо важливих справ ДСУ СК Росії по Московській області.
Про ліквідацію Киви стало відомо увечері 6 грудня. У СК РФ розповідали, що Кива гуляв територією парку, прилеглого до котеджного селища, де в нього кілька разів стріляли. Кива помер на місці.
РБК-Україна на власні джерела повідомляло, що Киву ліквідували у рамках спецоперації СБУ. Пізніше у ГУР підтвердили ліквідацію екс-депутата. Докладніше про те, чим запам'ятався Кива – читайте у матеріалі.
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