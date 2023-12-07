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На тілі Киви виявлено два кульові поранення

Фото: на тілі Киви виявлено два кульові поранення (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На тілі ліквідованого екс-депутата Іллі Киви було виявлено два кульові вогнепальні поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Слідчого комітету РФ по Московській області.

"На тілі загиблого виявлено два кульові вогнепальні поранення", - йдеться у повідомленні.

Як заявляють у СК РФ, слідчі вже оглянули місце події, вилучивши змиви, дві пістолетні гільзи, патрон та інші предмети.

"Також проведено огляд автомобіля потерпілого та готельний номер, у якому він проживав останні місяці", - уточнюють у відомстві.

На даний момент призначено низку експертиз. Кримінальну справу за фактом вбивства Киви вже передали для подальшого розслідування в перше управління з розслідування особливо важливих справ ДСУ СК Росії по Московській області.

Ліквідація Киви

Про ліквідацію Киви стало відомо увечері 6 грудня. У СК РФ розповідали, що Кива гуляв територією парку, прилеглого до котеджного селища, де в нього кілька разів стріляли. Кива помер на місці.

РБК-Україна на власні джерела повідомляло, що Киву ліквідували у рамках спецоперації СБУ. Пізніше у ГУР підтвердили ліквідацію екс-депутата. Докладніше про те, чим запам'ятався Кива – читайте у матеріалі.

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Російська ФедераціяІлля Ківа