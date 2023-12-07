На теле Кивы обнаружены два пулевых ранения

"На теле погибшего обнаружено два пулевых огнестрельных ранения", - говорится в сообщении.

Как заявляют в СК РФ, следователи уже осмотрели место происшествия, изъяв смывы, две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы.

"Также проведен осмотр автомобиля потерпевшего и гостиничный номер, в котором он проживал последние месяцы", - уточняют в ведомстве.

На данный момент назначен ряд экспертиз. Уголовное дело по факту убийства Кива уже передали для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.

Ликвидация Кивы

О ликвидации Кивы стало известно вечером 6 декабря. В СК РФ рассказывали, что Кива гулял по территории парка, прилегающего к коттеджному поселку, где в него несколько раз стреляли. Кива скончался на месте.

РБК-Украина на собственные источники сообщало, что Киву ликвидировали в рамках спецоперации СБУ. Позже в ГУР подтвердили ликвидацию экс-депутата. Подробнее о том, чем запомнился Кива - читайте в материале.