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Тіла ніхто не забирає. Окупант розповів про ситуацію на фронті з боку РФ (перехоплення)

Фото: окупант розповів про ситуацію на фронті з боку РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російській військовослужбовець поскаржився на значні втрати з боку армії РФ і те, що тіла загиблих ніхто не забирає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки України.

За його словами, російська армія несе значні втрати серед особового складу. Він поскаржився на те, що його самого декілька разів могли поранити.

"Втрат багато, звісно... мене ледве два рази не затрехсотило. Короче одні 200, три - 300, у мене розірвало броник, розірвало там, ніс, фарш повний", - говорить він товаришу.

Окупант розповів, що в Макіївці лежать тіла загиблих, які ніхто не забирає: просто кидають і все, залишають і йдуть.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що дружина російського військовослужбовця розповіла йому, що їх знайомий "вагнерівець" загинув у боях в Україні.

Також військовий РФ поскаржився своєму знайомому, що їх підрозділ доукомплектовують двічі контуженими окупантами.

До того ж ми писали, що російські військові скаржаться на заворушення у підрозділах і готові самовільно залишити частину.

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