TikTok заблокував десятки пропагандистських акаунтів РФ, - The Moscow Times

Зокрема, акаунти Sputnik (входить до медіахолдингу "Росія сьогодні"), а також обліковий запис RT International. Як пише видання, при спробі переходу на акаунти Sputnik Білорусь, Sputnik Serbia, Sputnik Afrique, Sputnik Africa та Sputnik Вірменія з'являється напис "Не вдається знайти цей акаунт".

За даними Russia Today (RT), блокування зазнало близько 40 акаунтів Sputnik, з них 11 далекого зарубіжжя, 26 - ближнього.

The Moscow Times нагадало, що 3 вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти медіагрупи "Росія сьогодні" та її генерального директора, пропагандиста Дмитра Кисельова. Ці заходи були вжиті на підставі того, що російські медіа активно поширюють дезінформацію, маніпулюють громадською думкою та втручаються у внутрішні справи інших держав.

Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США встановило термін до 13 листопада для завершення всіх фінансових операцій з "Росією сьогодні". Санкції також торкнулися АНО "ТВ-Новини" - юридичної особи RT, некомерційної організації "Євразія" та її директора Неллі Парутенко.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що включені до списку санкцій організації та особи є "частиною російської військової машини". Він додав, що США разом з Великобританією та Канадою розпочали дипломатичну кампанію проти погроз, що походять від RT та інших російських медіа.

За словами Ентоні Блінкена, останніми місяцями Держдепартамент, Мін'юст, Мінфін та ФБР скоординовано працювали над тим, щоб протидіяти втручанню Росії у вибори США. У ході цих зусиль з'ясувалося, що "Росія сьогодні" та RT не лише транслюють кремлівську пропаганду, а й беруть участь у таємних операціях, пов'язаних із російськими спецслужбами.

"Завдяки новій інформації, яка багато в чому виходить від співробітників RT, ми знаємо, що RT має кіберможливості і задіяна у прихованих інформаційних операціях, операціях впливу, а також у військових закупівлях", - повідомив держсекретар.

Він також зазначив, що в рамках розширення потенціалу RT російська держава створила всередині каналу підрозділ, наділений можливостями для кібероперацій та тісно пов'язаний із російською розвідкою.