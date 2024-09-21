TikTok заблокировал десятки пропагандистских аккаунтов РФ, - The Moscow Times

В частности, удалены аккаунты Sputnik (входит в медиахолдинг "Россия сегодня"), а также аккаунт RT International. Как пишет издание, при попытке перехода на аккаунты Sputnik Беларусь, Sputnik Serbia, Sputnik Afrique, Sputnik Africa и Sputnik Армения появляется надпись "Не удается найти данный аккаунт".

Согласно данным Russia Today (RT), блокировке подверглись около 40 аккаунтов Sputnik, из них 11 дальнего зарубежья, 26 - ближнего.

The Moscow Times напомнило, что 3 сентября Министерство финансов США ввело санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора, пропагандиста Дмитрия Киселева. Эти меры были приняты на основании того, что российские медиа активно распространяют дезинформацию, манипулируют общественным мнением и вмешиваются во внутренние дела других государств.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США установило срок до 13 ноября для завершения всех финансовых операций с "Россией сегодня". Санкции также коснулись АНО "ТВ-Новости" - юридического лица RT, некоммерческой организации "Евразия" и ее директора Нелли Парутенко.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что включенные в санкционный список организации и лица являются "частью российской военной машины". Он добавил, что США вместе с Великобританией и Канадой начали дипломатическую кампанию против угроз, исходящих от RT и других российских медиа.

По словам Энтони Блинкена, в последние месяцы Госдепартамент, Минюст, Минфин и ФБР скоординированно работали над тем, чтобы противодействовать вмешательству России в выборы США. В ходе этих усилий выяснилось, что "Россия сегодня" и RT не только транслируют кремлевскую пропаганду, но и участвуют в тайных операциях, связанных с российскими спецслужбами.

"Благодаря новой информации, во многом исходящей от сотрудников RT, мы знаем, что RT обладает кибервозможностями и задействована в скрытых информационных операциях, операциях влияния, а также в военных закупках", - сообщил госсекретарь.

Он также отметил, что в рамках расширения потенциала RT российское государство создало внутри канала подразделение, наделенное возможностями для киберопераций и тесно связанное с российской разведкой.