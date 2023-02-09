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TikTok виявив російську мережу дезінформації, яка поширювали пропаганду про Україну, - ЗМІ

Фото: TikTok виявив російську мережу дезінформації (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

TikTok виявив російську дезінформаційну мережу, яка влітку 2022 року розповсюджувала пропаганду про війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Мережа працювала в Росії, але орієнтувалася в основному на жителів Німеччини, Італії та Великобританії, які розмовляють їх мовами. Близько 1700 облікових записів, які належать мережі, могли поширювати антиукраїнські повідомлення, маскуючись під облікові записи, створені місцевими користувачами. У період з липня по вересень 2022 року ці акаунти залучили 133 564 підписників.

Незрозуміло, чи була мережа пов'язана з російським урядом. Викриття були розкриті у звіті, поданому відповідно до Кодексу практики ЄС з дезінформації.

"Ми не допускаємо дій, які можуть підірвати цілісність нашої платформи або справжність наших користувачів. Той факт, що ці мережі та пов'язані з ними облікові записи були швидко ідентифіковані та видалені, свідчить про значні ресурси, які ми вклали на захист нашої спільноти від введення в оману", - заявив представник TikTok.

Нагадаємо, що російська влада підтримує фейкові ЗМІ, які видають себе за "міжнародні" для просування своєї пропаганди. Таким чином Москва намагається підірвати підтримку України у війні з боку Європи.

Російська пропаганда розгорнула кампанію щодо дискредитації західної підтримки України.

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