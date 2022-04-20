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ТікТок удалили из российского App Store

Логотип ТікТок (Фото: lvgames.info)
Автор: Константин Широкун

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что компания Apple удалила из онлайн-магазина мобильных приложений сервис просмотра коротких видеороликов ТікТок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Михаила Федорова.

Известно, что приложение пропало из выдачи в поиске и больше недоступно для загрузки. По аналогии с другими удаленными приложениями при следующем автоматическом обновлении операционной системы ТікТок будет удален со смартфонов. О причине удаления не сообщается. В Google Play для пользователей смартфонов на Android программа пока доступна.

TikTokー это китайское приложение для создания и распространения видеофайлов и онлайн-трансляций. Сервис запущен в сентябре 2016 года китайской компанией ByteDance. Это самая популярная платформа для коротких видео в мире.

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