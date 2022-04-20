ТікТок видалили з російського App Store

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Михайла Федорова.

Відомо, що додаток пропало з видачі в пошуку і більше недоступно для завантаження. За аналогією з іншими віддаленими додатками при наступному автоматичному оновленні операційної системи ТікТок буде видалений зі смартфонів. Про причини видалення не повідомляється. У Google Play для користувачів смартфонів на Android програма поки доступна.

TikTokー це китайський додаток для створення і поширення відеофайлів і онлайн-трансляцій. Сервіс запущений у вересні 2016 року китайською компанією ByteDance. Це найпопулярніша платформа для коротких відео у світі.