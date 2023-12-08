Instagram перед сном і мелатонін у таблетках від безсоння: який між ними зв’язок

Повноцінний сон - запорука доброго самопочуття і працездатності протягом дня. Проте заснути і міцно спати до ранку виходить не завжди. Як наслідок - дратівливість, млявість, швидка втомлюваність, погана концентрація. Для регулювання фаз сну та неспання необхідний мелатонін. І дедалі більше людей приймають його як “пігулку від безсоння”.

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Що таке “гормон сну” мелатонін і чому не можна зловживати таблетованим мелатоніном, у матеріалі РБК-Україна розповідає лікар-невролог Єлизавета Рогова.

Що таке мелатонін

Циркадні ритми, тобто біоритми, - це внутрішній біологічний годинник, який прив’язаний до звичного нам 24-годинного добового циклу. Робота всіх органів протягом доби, а також усі процеси в організмі регулюються цим годинником.

“Синхронізатором” між біологічними процесами та циркадними ритмами є мелатонін.

Мелатонін - це гормон, що синтезується в епіфізі (шишкоподібному тілі головного мозку) з амінокислоти триптофану. Його ще називають “гормоном темряви”, адже синтез та секреція мелатоніну посилюються темрявою і пригнічуються світлом.

У людини секреція мелатоніну починається невдовзі після заходу сонця, досягає піку в середині ночі (між 2-ю годиною ночі і 4-ю годиною ранку) і поступово знижується.

Що довшим буде період темряви, то тривалішою буде секреція мелатоніну. І навпаки: надлишок світла пригнічує вироблення мелатоніну, і циркадні ритми порушуються.

Порушення циркадних ритмів призводить до розладів сну та погіршення здоров’я. Тому для нормального функціонування нервової системи і поліпшення самопочуття важливо відновити циркадні ритми.

Інформація про темряву і світло передається до шишкоподібного тіла від сітківки ока. Тож інколи достатньо просто позбутися звички спати із ввімкненим світлом чи гортати стрічку соцмереж перед сном, підсвічуючи в кімнаті смартфоном.

Для чого потрібен мелатонін

Природний мелатонін людини бере участь у регуляції:

артеріального тиску;

роботи серцево-судинної системи;

функціонування сітківки ока;

процесів детоксикації вільних радикалів та дії антиоксидантів.

Завдяки антиоксидантним властивостям мелатонін захищає шлунково-кишковий тракт від розвитку виразок, зменшуючи негативний вплив соляної кислоти та окисну дію жовчних кислот на епітелій кишечника.

Крім того, він бере участь в імунній регуляції:

стимулює вироблення цитокінів та інтерлейкінів;

сприяє швидкому формуванню імунної відповіді;

зменшує реакцію запалення.

З-поміж інших важливих функцій мелатоніну - він запобігає надмірному відкладанню жиру з віком і сприяє збільшенню кісткової маси.

Також мелатонін забезпечує фізіологічний вплив на статеве дозрівання та процеси розмноження.

Мелатонін у таблетках: що показали дослідження

Синтетичний мелатонін, який наявний на полицях аптек, є біологічно активною добавкою.

Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) не схвалює застосування мелатоніну. Незважаючи на це, Американська академія сімейних лікарів (AAFP) рекомендує мелатонін як фармакологічну терапію першої лінії для лікування безсоння.

Синтетичний мелатонін не є снодійним засобом у звичному розумінні, але показаний у разі:

первинного безсоння (тобто не викликаного будь-якою вторинною причиною);

вікового безсоння;

синдрому зміни часових поясів;

розладу сну внаслідок позмінної роботи;

черепно-мозкової травми;

нейродегенеративних захворювань.

Канадські вчені вирішили дослідити добавки мелатоніну. Виявилося, що вміст мелатоніну в наявних на фармацевтичному ринку синтетичних добавках коливається від -83% до +478% від маркованого вмісту. Тобто на етикетці написано одне, а в препараті - або недостатність, або занадто висока доза.

Найбільшу невідповідність мала жувальна таблетка: перевищення на 478% порівняно із заявленим вмістом на етикетці, тобто майже 9 мг мелатоніну порівняно із зазначеними на етикетці 1,5 мг.

Недостатність мелатоніну в добавці не шкодить здоров’ю, а от високі дози можуть призвести до побічних ефектів.

Крім того, деякі добавки мелатоніну мають у складі й серотонін (так званий “гормон радості і щастя”), тобто ще одну речовину, вміст якої може викликати побічні реакції. Тож до складу аптечного мелатоніну є чимало запитань.

Побічні ефекти синтетичного мелатоніну

Під час досліджень з’ясовано, що дія високих доз мелатоніну може бути непередбачуваною:

у разі одночасного прийому препаратів, які можуть взаємодіяти з мелатоніном;

у пацієнтів із цукровим діабетом;

у вагітних жінок.

У будь-якому разі приймати добавку можна лише після консультації з лікарем і не допускати передозування.

Можливі побічні ефекти:

головний біль;

нудота;

запаморочення;

біль у животі;

сухість у роті;

сухість або свербіж шкіри;

дивні сни;

підвищена нічна пітливість;

дуже рідко - алергія.

Синтетичний мелатонін не викликає звикання або залежності, але і приймати його довго не слід. Орієнтуйтесь на призначену лікарем тривалість прийому, і коли курс закінчиться, припиніть застосування мелатоніну. Це дасть змогу зрозуміти, чи зможете ви засинати без отримання гормону ззовні. Якщо зі сном усе добре, це означає, що ваші циркадні ритми нормалізувалися і подальший прийом мелатоніну не потрібен.