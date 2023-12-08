Instagram перед сном и мелатонин в таблетках от бессонницы: какая между ними связь

Полноценный сон - залог хорошего самочувствия и работоспособности в течение дня. Однако уснуть и крепко спать до утра получается не всегда. Как следствие - раздражительность, вялость, быстрая утомляемость, плохая концентрация. Для регулирования фаз сна и бодрствования необходим мелатонин. И все больше людей принимают его как "таблетку от бессонницы".

Что такое "гормон сна" мелатонин и почему нельзя злоупотреблять таблетированным мелатонином, в материале РБК-Украина рассказывает врач-невролог Елизавета Рогова.

Что такое мелатонин

Циркадные ритмы, то есть биоритмы, - это внутренние биологические часы, которые привязаны к привычному нам 24-часовому суточному циклу. Работа всех органов в течение суток, а также все процессы в организме регулируются этими часами.

"Синхронизатором" между биологическими процессами и циркадными ритмами является мелатонин.

Мелатонин - это гормон, синтезируемый в эпифизе (шишковидном теле головного мозга) из аминокислоты триптофана. Его еще называют "гормоном темноты", ведь синтез и секреция мелатонина усиливаются темнотой и угнетаются светом.

У человека секреция мелатонина начинается вскоре после заката, достигает пика в середине ночи (между 2 часами ночи и 4 часами утра) и постепенно снижается.

Чем длиннее будет период темноты, тем продолжительнее будет секреция мелатонина. И наоборот: избыток света угнетает выработку мелатонина, и циркадные ритмы нарушаются.

Нарушение циркадных ритмов приводит к расстройствам сна и ухудшению здоровья. Поэтому для нормального функционирования нервной системы и улучшения самочувствия важно восстановить циркадные ритмы.

Информация о темноте и свете передается к шишковидному телу от сетчатки глаза. Иногда достаточно просто избавиться от привычки спать с включенным светом или листать ленту соцсетей перед сном, подсвечивая в комнате смартфоном.

Для чего нужен мелатонин

Природный мелатонин человека участвует в регуляции:

артериального давления;

работы сердечно-сосудистой системы;

функционирования сетчатки глаза;

процессов детоксикации свободных радикалов и действии антиоксидантов.

Благодаря антиоксидантным свойствам мелатонин защищает желудочно-кишечный тракт от развития язв, уменьшая отрицательное влияние соляной кислоты и окислительное действие желчных кислот на эпителий кишечника.

Кроме того, он участвует в иммунной регуляции:

стимулирует выработку цитокинов и интерлейкинов;

способствует быстрому формированию иммунного ответа;

уменьшает реакцию воспаления.

Среди других важных функций мелатонина - он предотвращает чрезмерное отложение жира с возрастом и способствует увеличению костной массы.

Также мелатонин обеспечивает физиологическое влияние на половое созревание и процессы размножения.

Мелатонин в таблетках: что показали исследования

Синтетический мелатонин, имеющийся на полках аптек, является биологически активной добавкой.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не одобряет применение мелатонина. Несмотря на это, Американская академия семейных врачей (AAFP) рекомендует мелатонин в качестве фармакологической терапии первой линии для лечения бессонницы.

Синтетический мелатонин не является снотворным средством в привычном понимании, но показан при:

первичной бессоннице (т.е. не вызванной какой-либо вторичной причиной);

возрастной бессоннице;

синдроме смены часовых поясов;

расстройствах сна вследствие посменной работы;

черепно-мозговой травме;

нейродегенеративных заболеваниях.

Канадские ученые решили изучить добавки мелатонина. Оказалось, что содержание мелатонина в представленных на фармацевтическом рынке синтетических добавках колеблется от -83% до +478% от маркированного количества. То есть на этикетке написано одно, а в препарате - либо недостаточность, либо слишком высокая доза .

Наибольшее несоответствие имела жевательная таблетка: превышение на 478% по сравнению с заявленным количеством на этикетке, то есть почти 9 мг мелатонина по сравнению с указанными на этикетке 1,5 мг.

Недостаточность мелатонина в добавке не вредит здоровью, а вот высокие дозы могут привести к побочным эффектам.

Кроме того, некоторые добавки мелатонина содержат и серотонин (так называемый "гормон радости и счастья"), то есть еще одно вещество, содержание которого может вызвать побочные реакции. Поэтому к составу аптечного мелатонина есть немало вопросов.

Побочные эффекты синтетического мелатонина

В ходе исследований установлено, что действие высоких доз мелатонина может быть непредсказуемым:

при одновременном приеме препаратов, которые могут взаимодействовать с мелатонином;

у пациентов с сахарным диабетом;

у беременных женщин.

В любом случае принимать добавку можно только после консультации с врачом и не допускать передозировки.

Возможные побочные эффекты:

головная боль;

тошнота;

головокружение;

боль в животе;

сухость во рту;

сухость кожи или зуд;

странные сны;

повышенная ночная потливость;

очень редко - аллергия.

Синтетический мелатонин не вызывает привыкания или зависимости, но принимать его долго не следует. Ориентируйтесь на назначенную врачом длительность приема, и когда курс закончится, прекратите применение мелатонина. Это позволит понять, сможете ли вы засыпать без получения гормона извне. Если со сном все хорошо, это значит, что ваши циркадные ритмы нормализовались и дальнейший прием мелатонина не требуется.