TikTok під контролем США: що відомо про нову угоду Трампа

У четвер було підписано виконавчий указ, який запускає процес передання контрольного пакета TikTok під управління американських інвесторів. При цьому підкреслюється, що для остаточного завершення угоди потрібна участь Китаю.

"Це буде повністю під контролем Америки", - було сказано під час підписання. Також прозвучала подяка китайській стороні за підтримку процесу, яка виявилася необхідною для узгодження документа.

Хто увійде до складу інвесторів

Поки що склад учасників угоди повністю не розкривається. Однак було зазначено, що ключову роль відіграватиме корпорація Oracle та її співзасновник Ларрі Еллісон.

Серед інших фігур називаються підприємець Майкл Делл і медіамагнат Руперт Мердок. Віцепрезидент Джей Ді Венс додав, що додаткові деталі стануть відомі найближчими тижнями.

Контроль над алгоритмами TikTok

Однією з умов угоди стане контроль американської сторони над алгоритмом, який формує рекомендації контенту для користувачів. За словами Венса, це дасть змогу США впливати на ключові процеси всередині платформи.

На запитання про можливість посилення політичного впливу через алгоритми пролунала відповідь, що вподобання враховуватимуться, однак підхід залишиться збалансованим.

"На жаль, ні, до всіх ставитимуться справедливо. До кожної групи, кожної філософії, кожної політики будуть ставитися дуже справедливо", - зазначив Трамп.