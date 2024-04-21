TikTok має намір звільнити керівника, якому було доручено відповідати на претензії США, - Bloomberg

Еріх Андерсен, американський головний юрисконсульт TikTok і його китайської материнської компанії ByteDance Ltd., вів багаторічні переговори з американським урядом, щоб показати ефективність зусиль додатка для запобігання доступу Китаю до даних користувачів США.

Ці зусилля не змогли переконати міжвідомчу урядову комісію, яка проводила перевірку безпеки додатка, а також законодавців у Вашингтоні, які розглядали законодавство про заборону TikTok.

За словами джерел видання, компанія планує звільнити Андерсена з його посади, але поки що він залишатиметься в компанії.

"Це 100% неправда", — сказав речник TikTok Алекс Хаурек, коли його попросили прокоментувати, чи збирається компанія відсторонити Андерсена.

Андерсен прийшов у компанію в 2020 році з Microsoft Corp., де він був корпоративним віцепрезидентом і головним радником з питань інтелектуальної власності.

Загроза заборони TikTok у США стала реальнішою