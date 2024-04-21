TikTok намерен уволить руководителя, которому было поручено отвечать на претензии США, - Bloomberg

Эрих Андерсен, американский главный юрисконсульт TikTok и его китайской материнской компании ByteDance Ltd., вел многолетние переговоры с американским правительством, чтобы показать эффективность усилий приложения для предотвращения доступа Китая к данным пользователей США.

Эти усилия не смогли убедить межведомственную правительственную комиссию, проводившую проверку безопасности приложения, а также законодателей в Вашингтоне, рассматривавших законодательство о запрете TikTok.

По словам источников издания, компания планирует уволить Андерсена с его должности, но пока он будет оставаться в компании.

"Это 100% неправда", - сказал спикер TikTok Алекс Хаурек, когда его попросили прокомментировать, собирается ли компания отстранить Андерсена.

Андерсен пришел в компанию в 2020 году из Microsoft Corp., где он был корпоративным вице-президентом и главным советником по вопросам интеллектуальной собственности.

Угроза запрета TikTok в США стала более реальной