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TikTok намерен уволить руководителя, которому было поручено отвечать на претензии США, - Bloomberg

Воскресенье 21 апреля 2024 06:47
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TikTok намерен уволить руководителя, которому было поручено отвечать на претензии США, - Bloomberg Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

TikTok готовится уволить ключевого руководителя, который должен был убедить правительство США в том, что компания делала достаточно для устранения беспокойства относительно национальной безопасности из-за ее связей с Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Эрих Андерсен, американский главный юрисконсульт TikTok и его китайской материнской компании ByteDance Ltd., вел многолетние переговоры с американским правительством, чтобы показать эффективность усилий приложения для предотвращения доступа Китая к данным пользователей США.

Эти усилия не смогли убедить межведомственную правительственную комиссию, проводившую проверку безопасности приложения, а также законодателей в Вашингтоне, рассматривавших законодательство о запрете TikTok.

По словам источников издания, компания планирует уволить Андерсена с его должности, но пока он будет оставаться в компании.

"Это 100% неправда", - сказал спикер TikTok Алекс Хаурек, когда его попросили прокомментировать, собирается ли компания отстранить Андерсена.

Андерсен пришел в компанию в 2020 году из Microsoft Corp., где он был корпоративным вице-президентом и главным советником по вопросам интеллектуальной собственности.

Угроза запрета TikTok в США стала более реальной

Вчера, 20 апреля, Палата представителей США одобрила законопроект, который, в частности, предусматривает возможность запрета TikTok в Штатах. Теперь документ должен поддержать Сенат, а затем подписать президент США.

Ранее подобный законопроект пытались проголосовать в Сенате, но безуспешно.

Теперь шансы больше, поскольку запрет TikTok внесли в один законопроект с санкциями против Ирана и России. Президент США Джо Байден уже пообещал подписать его в случае одобрения Конгрессом.

Подробнее о том, что не так с TikTok, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

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