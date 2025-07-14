TikTok і дрони. Чому США блокують китайські технології та як це стосується України

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Чому США хочуть купити TikTok?

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Що це означає для України та інших союзників США?

Боротьба за TikTok

У США на фінальний етап вийшли переговори щодо продажу китайського TikTok американським покупцям. У посадовців США викликає занепокоєння той факт, що власник TikTok – китайська компанія ByteDance – може поставити під загрозу особисті дані користувачів зі США.

Конгрес США ухвалив закон, який зобов’язав ByteDance до 19 січня 2025 року продати платформу компанії, розташованої поза Китаєм, інакше додаток мав бути заборонений у країні.

18 січня TikTok та кілька інших застосунків, що належать ByteDance, ненадовго припинили функціонувати в США. Проте згодом новообраний президент США Дональд Трамп кілька разів відкладав заборону TikTok. До слова, команда Трампа і сама активно використовувала додаток під час виборчої кампанії.

Наразі компанія ByteDance планує створити для користувачів у США окремий додаток із власними алгоритмами та системами даних. За даними джерел Reuters, новий додаток, призначений тільки для клієнтів у США, має працювати незалежно від основного.

Очікується, що він буде належати спільному підприємству, сформованому американськими інвесторами, такими як Oracle, Blackstone, Andreessen Horowitz. Разом з тим, ByteDance залишить за собою міноритарну частку акцій. Водночас TikTok у світі, поза межами США, буде і надалі належати китайській компанії.

В цих умовах одним з ключових залишається питання: чи отримають американські інвестори доступ до унікальних алгоритмів підбору відео TikTok. Алгоритм базується на складних моделях машинного навчання, які враховують сотні факторів, таких як геолокація, тип пристрою, категорії контенту, хештеги, звуки та навіть поведінкові патерни. Ця технологія, розроблена ByteDance, вважається однією з найпотужніших у світі соціальних мереж, що робить її цінним активом.

Саме цей алгоритм є основою успішної монетизації TikTok, а також ще однією причиною побоювань уряду США. Мовляв, цей механізм може використовуватися для впливу на громадську думку.

Це не єдиний випадок, коли влада США активно протидіє китайським компаніям всередині країни, а також у світі.

Від зв'язку до дронів

Після TikTok найбільш резонансною протягом останніх років була боротьба США з компаніями Huawei та ZTE, які випускають смартфони, а також телекомунікаційне обладнання для мобільних операторів. У 2019 році США внесли Huawei до чорного списку (Entity List) через підозри в шпигунстві та заборонили компанії використовувати американські технології. А в 2022 році продаж телекомунікаційного обладнання Huawei та ZTE взагалі був заборонений у США.

Вашингтон вважає, що обладнання цих компаній може містити "чорні ходи" (backdoors), які дозволяють китайському уряду отримувати дані американців. Додатковий аргумент на користь цього – обидві компанії мають тісні зв’язки з владою Китаю. Крім того, китайське законодавство, зокрема, закон про національну розвідку 2017 року, зобов’язує компанії співпрацювати із державними спецслужбами.

Однак також існують припущення, що заборона могла бути частково мотивована економічними інтересами. Huawei пропонує дешевше обладнання, що створювало проблеми американським і європейським конкурентам..

Ще одна показова історія стосується e-commerce платформи Temu, що належить китайській компанії PDD Holdings. Як і в інших випадках, занепокоєння у США викликає доступ компанії до даних користувачів – геолокація, електронна пошта, календарі, фотографії та навіть біометричні дані.

Разом з тим, Temu використовувала правило de minimis, яке дозволяє імпортувати товари вартістю до 800 доларів без мит і з мінімальними перевірками. Це давало змогу пропонувати надзвичайно низькі ціни, що підривало конкурентоспроможність американських компаній, таких як Amazon, eBay чи Etsy.

Проте згодом цю лазівку закрили. У січні 2025 року Трамп підписав указ про введення додаткового 10% мита на китайські товари та скасування de minimis для Китаю. Це призвело до зростання вартості товарів Temu на 130–150%. Наразі платформа в США не заборонена, але помітно здала позиції відносно американських конкурентів.

Також у США намагаються протидіяти експансії китайського лідера з виробництва дронів DJI. Серед іншого, компанія випускає відомі в Україні безпілотники Mavic. Дрони компанії широко використовуються в США для потреб поліції, рятувальних служб, сільського господарства та інфраструктурних перевірок, оскільки вони дешевші за американські і відносно якісні. В уряді США існують підозри, що дані можуть передаватися до Китаю, що становить загрозу для критичної інфраструктури.

Наразі в США тільки розглядають способи зупинити експансію китайських дронів. Так, у грудні минулого року Конгрес ухвалив "Національний оборонний закон", який вимагає провести аудит безпеки дронів DJI до 23 грудня 2025 року. Якщо аудит не буде завершений, продаж нових моделей DJI автоматично заборонять. Однак аудит досі не розпочався.

Водночас у Конгресі зареєстровано законопроект "Drones for America Act", який передбачає поступову заборону китайських дронів до 2028 року та гранти для американських виробників.

Тиск на союзників

США намагаються обмежити експансію китайських технологій не лише в себе вдома, а й серед країн-партнерів. В хід йдуть як погрози, так і стимули.

У 2020 році США попередили, що країни, які використовують обладнання Huawei, можуть втратити доступ до обміну розвідувальними даними в рамках альянсу "П’ять очей" (Five Eyes): США, Великобританія, Канада, Австралія, Нова Зеландія.

З іншого боку, тоді ж США запустили ініціативу "Clean Network", яка спрямована на виключення китайських технологій (Huawei, ZTE, TikTok, WeChat тощо) з телекомунікаційних мереж, хмарних сервісів і додатків у країнах-партнерах. До мережі формально приєдналися понад 60 країн, включаючи членів НАТО, Японію та Південну Корею.

Всі вони формально погодились обмежити використання китайських технологій. Проте в кожній країні це відбувається по-своєму. Найбільш активні тут Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія. Але часто відмова є символічною, адже китайські технології таки мають багато конкурентних переваг. Наприклад, у низці країн заборонено встановлювати китайські додатки на робочих пристроях державних службовців.

Все це стосується і України. США неодноразово закликали Київ зменшити залежність від обладнання Huawei у телекомунікаційних мережах. У 2019 році під час візиту до України держсекретар США Майк Помпео піднімав питання безпеки мобільних мереж і співпраці з Huawei. Хоча Україна не ввела повної заборони, оператори почали співпрацювати з Nokia та Ericsson для модернізації мереж.

Разом з тим, дії США у цій сфері поступово, але невідворотно ведуть до формування у світі двох технологічних блоків - на базі американських та китайських сервісів. Поки що у більшості країн достатньо простору для маневру між ними, але він все більше скорочується. Імовірно, наступний раунд протистояння у цій сфері буде стосуватися поширення різних версій штучного інтелекту.