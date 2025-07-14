TikTok и дроны. Почему США блокируют китайские технологии и как это касается Украины

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Почему США хотят купить TikTok?

Какие технологии Китая США пытаются заблокировать на своей территории?

Что это значит для Украины и других союзников США?

Борьба за TikTok

В США на финальный этап вышли переговоры о продаже китайского TikTok американским покупателям. У чиновников США вызывает беспокойство тот факт, что владелец TikTok – китайская компания ByteDance – может поставить под угрозу личные данные пользователей из США.

Конгресс США принял закон, который обязал ByteDance до 19 января 2025 года продать платформу компании, расположенной вне Китая, иначе приложение должно было быть запрещено в стране.

18 января TikTok и несколько других приложений, принадлежащих ByteDance, ненадолго прекратили функционировать в США. Однако впоследствии новоизбранный президент США Дональд Трамп несколько раз откладывал запрет TikTok. К слову, команда Трампа и сама активно использовала приложение во время избирательной кампании.

Сейчас компания ByteDance планирует создать для пользователей в США отдельное приложение с собственными алгоритмами и системами данных. По данным источников Reuters, новое приложение, предназначенное только для клиентов в США, должно работать независимо от основного.

Ожидается, что оно будет принадлежать совместному предприятию, сформированному американскими инвесторами, такими как Oracle, Blackstone, Andreessen Horowitz. Вместе с тем, ByteDance оставит за собой миноритарную долю акций. В то же время TikTok в мире, за пределами США, будет и в дальнейшем принадлежать китайской компании.

В этих условиях одним из ключевых остается вопрос: получат ли американские инвесторы доступ к уникальным алгоритмам подбора видео TikTok. Алгоритм базируется на сложных моделях машинного обучения, которые учитывают сотни факторов, таких как геолокация, тип устройства, категории контента, хэштеги, звуки и даже поведенческие паттерны. Эта технология, разработанная ByteDance, считается одной из самых мощных в мире социальных сетей, что делает ее ценным активом.

Именно этот алгоритм является основой успешной монетизации TikTok, а также еще одной причиной опасений правительства США. Мол, этот механизм может использоваться для влияния на общественное мнение.

Это не единственный случай, когда власти США активно противодействуют китайским компаниям внутри страны, а также в мире.

От связи до дронов

После TikTok наиболее резонансной в последние годы была борьба США с компаниями Huawei и ZTE, которые выпускают смартфоны, а также телекоммуникационное оборудование для мобильных операторов. В 2019 году США внесли Huawei в черный список (Entity List) из-за подозрений в шпионаже и запретили компании использовать американские технологии. А в 2022 году продажа телекоммуникационного оборудования Huawei и ZTE вообще была запрещена в США.

Вашингтон считает, что оборудование этих компаний может содержать "черные ходы" (backdoors), которые позволяют китайскому правительству получать данные американцев. Дополнительный аргумент в пользу этого – обе компании имеют тесные связи с властями Китая. Кроме того, китайское законодательство, в частности, закон о национальной разведке 2017 года, обязывает компании сотрудничать с государственными спецслужбами.

Однако также существуют предположения, что запрет мог быть частично мотивирован экономическими интересами. Huawei предлагает более дешевое оборудование, что создавало проблемы американским и европейским конкурентам.

Еще одна показательная история касается e-commerce платформы Temu, принадлежащей китайской компании PDD Holdings. Как и в других случаях, беспокойство в США вызывает доступ компании к данным пользователей –геолокация, электронная почта, календари, фотографии и даже биометрические данные.

Вместе с тем, Temu использовала правило de minimis, которое позволяет импортировать товары стоимостью до 800 долларов без пошлин и с минимальными проверками. Это позволяло предлагать чрезвычайно низкие цены, что подрывало конкурентоспособность американских компаний, таких как Amazon, eBay или Etsy.

Однако впоследствии эту лазейку закрыли. В январе 2025 года Трамп подписал указ о введении дополнительной 10% пошлины на китайские товары и отмене de minimis для Китая. Это привело к росту стоимости товаров Temu на 130-150%. Сейчас платформа в США не запрещена, но заметно сдала позиции относительно американских конкурентов.

Также в США пытаются противодействовать экспансии китайского лидера по производству дронов DJI. Среди прочего, компания выпускает известные в Украине беспилотники Mavic. Дроны компании широко используются в США для нужд полиции, спасательных служб, сельского хозяйства и инфраструктурных проверок, поскольку они дешевле американских и относительно качественные. В правительстве США существуют подозрения, что данные могут передаваться в Китай, что представляет угрозу для критической инфраструктуры.

Сейчас в США только рассматривают способы остановить экспансию китайских дронов. Так, в декабре прошлого года Конгресс принял "Национальный оборонный закон", который требует провести аудит безопасности дронов DJI до 23 декабря 2025 года. Если аудит не будет завершен, продажу новых моделей DJI автоматически запретят. Однако аудит до сих пор не начался.

В то же время в Конгрессе зарегистрирован законопроект "Drones for America Act", который предусматривает постепенный запрет китайских дронов до 2028 года и гранты для американских производителей.

Давление на союзников

США пытаются ограничить экспансию китайских технологий не только у себя дома, но и среди стран-партнеров. В ход идут как угрозы, так и стимулы.

В 2020 году США предупредили, что страны, которые используют оборудование Huawei, могут потерять доступ к обмену разведывательными данными в рамках альянса "Пять глаз" (Five Eyes): США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия.

С другой стороны, тогда же США запустили инициативу "Clean Network", которая направлена на исключение китайских технологий (Huawei, ZTE, TikTok, WeChat и т.д.) из телекоммуникационных сетей, облачных сервисов и приложений в странах-партнерах. К сети формально присоединились более 60 стран, включая членов НАТО, Японию и Южную Корею.

Все они формально согласились ограничить использование китайских технологий. Однако в каждой стране это происходит по-своему. Наиболее активны здесь Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Но часто отказ является символическим, ведь китайские технологии таки имеют много конкурентных преимуществ. Например, в ряде стран запрещено устанавливать китайские приложения на рабочих устройствах государственных служащих.

Все это касается и Украины. США неоднократно призывали Киев уменьшить зависимость от оборудования Huawei в телекоммуникационных сетях. В 2019 году во время визита в Украину госсекретарь США Майк Помпео поднимал вопрос безопасности мобильных сетей и сотрудничества с Huawei. Хотя Украина не ввела полный запрет, операторы начали сотрудничать с Nokia и Ericsson для модернизации сетей.

Вместе с тем, действия США в этой сфере постепенно, но неотвратимо ведут к формированию в мире двух технологических блоков – на базе американских и китайских сервисов. Пока что у большинства стран достаточно пространства для маневра между ними, но оно все больше сокращается. Вероятно, следующий раунд противостояния в этой сфере будет касаться распространения различных версий искусственного интеллекта.