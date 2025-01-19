TikTok більше не працює для користувачів США

Станом на 22:50, за східним поясним часом, застосунок зник із магазинів Apple і Google, оскільки закон забороняє пропонувати соцмережу. Також він зобов'язував материнську компанію TikTok під назвою ByteDance, яка базується в Китаї, продати платформу. В іншому разі на додаток очікувало б блокування, що в принципі й сталося.

Тепер, коли користувачі пробували відкрити TikTok, у них з'являлося спливаюче вікно, яке не давало змоги перегортати відео.

"Вибачте, TikTok зараз недоступний. У США ухвалено закон, що забороняє TikTok. На жаль, це означає, що наразі ви не можете використовувати TikTok. Нам пощастило, що президент Трамп дав зрозуміти, що працюватиме з нами над рішенням щодо відновлення TikTok, щойно вступить на посаду. Будь ласка, залишайтеся з нами", - йшлося в повідомленні.

До цього повідомлення, компанія інформувала користувачів, що її сервіс буде "тимчасово недоступний", повідомивши, що працює над відновленням свого сервісу в США "якомога швидше".