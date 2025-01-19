TikTok больше не работает для пользователей США

По состоянию на 22:50, по восточному поясному времени, приложение пропало из магазинов Apple и Google, поскольку закон запрещает предлагать соцсеть. Также он обязывал материнскую компанию TikTok под названием ByteDance, которая базируется в Китае, продать платформу. В ином случае, приложение ожидало бы блокировку, что в принципе и произошло.

Теперь, когда пользователи пробовали открыть TikTok, у них появлялось всплывающее окно, которое не позволяло пролистывать видео.

"Извините, TikTok сейчас недоступен. В США принят закон, запрещающий TikTok. К сожалению, это означает, что на данный момент вы не можете использовать TikTok. Нам повезло, что президент Трамп дал понять, что будет работать с нами над решением по восстановлению TikTok, как только вступит в должность. Пожалуйста, оставайтесь с нами", - говорилось в сообщении.

До этого уведомления, компания информировала пользователей, что ее сервис будет "временно недоступен", сообщив, что работает над восстановлением своего сервиса в США "как можно скорее".