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Тікають додому? Перед кримським мостом в сторону Росії утворився трикілометровий затор

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Крим, П'ятниця 17 березня 2023 15:53
Тікають додому? Перед кримським мостом в сторону Росії утворився трикілометровий затор Фото: перед кримським мостом в сторону Росії утворився трикілометровий затор (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 17 березня, на виїзді з Криму перед Керченським мостом утворилася пробка довжиною в три кілометри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

На під'їзді до Керченського мосту з боку півострова утворився майже трикілометровий затор.

За даними російських ЗМІ, час очікування перед пунктом огляду перевищує одну годину.

Про причини виникнення затору не повідомляється.

Нагадаємо, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що колаборанти масово втікають з Донбасу до РФ.

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