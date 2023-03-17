Убегают домой? Перед крымским мостом в сторону России образовалась трехкилометровая пробка

Сегодня, 17 марта, на выезде из Крыма перед Керченским мостом образовалась пробка протяженностью в три километра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Крым.Реалии ".

На подъезде к Керченскому мосту со стороны полуострова образовалась почти трехкилометровая пробка.

По данным российских СМИ, время ожидания перед пунктом обзора превышает один час.

О причинах возникновения пробки не сообщается.

Напомним, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что коллаборанты массово бегут из Донбасса в РФ.

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