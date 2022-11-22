Тікають чи нагнітають? Навіщо росіяни заявляли про "евакуацію" з Армянську (Крим): думка експерта

Росіяни розповсюджують фейки про нібито евакуацію з Армянську (Крим) як частину інформаційно-психологічної операції для нагнітання обстановки.

"Почнімо з того, що зараз (окупантам - ред.) сенсу евакуюватися з Армянську немає. Там немає ніяких бойових дій і у нас немає зброї, яка б туди діставала. Тому все це (повідомлення росіян про евакуацію з окупованого Армянська - ред.) можна розглядати виключно в медійній сфері та в плані психологічних операцій", - сказав він.

За його словами, розповсюдження таких фейків покликане для нагнітання обстановки, аби спростити мобілізацію росіян та простіше збирати гроші на певні речі, необхідні для ведення війни проти України.

"Варто розуміти, що Крим із самого початку, з 2014 року анексувався як база для Чорноморського флоту РФ, саме для його підсилення. І тільки з цієї позиції тут потрібно розглядати Крим, тому що ніякої іншої стратегічної цінності для росіян він не має", - додав Жирохов.

Додамо, Армянськ важливий для росіян, адже він знаходиться на адмінкордоні з Херсонською областю. Окупанти використовують його для перекидання військової техніки.

Передісторія

Зазначимо, що сьогодні російські ЗМІ повідомляли про начебто проведення масової евакуації з Армянську. Блогери писали, що з міста вивозять "адміністрацію" та військові об'єкти. Проте так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов спростував цю інформацію та зазначив, що Криму "нічого не загрожує".

Пізніше у Криму та, зокрема, в Армянську, оголосили "жовтий рівень терористичної небезпеки". Він діятиме на території низки муніципальних утворень та об'єктів з 22 листопада по 7 грудня.

Нагадаємо, що перед тим, як втекти з правобережної частини Херсонської області російські окупанти також "евакуювали" свої псевдоадміністрації та "органи влади"