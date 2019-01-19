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Тихоокеанське партнерство відкрили для нових учасників

Новини » Політика    19.01.2019 - 13:23
Тихоокеанське партнерство відкрили для нових учасників
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Зокрема, мова йде про США

Тихоокеанське партнерство вітає якомога більше нових учасників, включаючи Сполучені Штати Америки (США). Про це заявив голова зустрічі міністр у справах відновлення економіки Японії Тосиміцу Мотегі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Торгові представники підтвердили важливість сприяння вільної торгівлі та економічної інтеграції в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і за його межами.

"Ми вітаємо нову участь як можна більшого числа країн і регіонів, включаючи Сполучені Штати", - сказав він.

Сьогодні в Токіо відкрилося перше засідання комітету ТТП на рівні міністрів.

Зазначимо, угода про Транстихоокеанське стратегічне економічне партнерство, яка що набрала чинності 30 грудня 2018 року, охоплює 11 країн, серед яких Австралія, Канада, Японія, Мексика, Нова Зеландія, Сінгапур, Бруней-Даруссалам, Чилі, Малайзія, Перу та В'єтнаму.

Нагадаємо, в 2018 році президент США Дональд Трамп доручив своїм радникам з торгівлі та економіці розглянути питання про приєднання до Транстихоокеанського торговельного партнерства (ТТП).

Трамп вийшов з міжнародної торгової угоди в 2017 році. Своє рішення про вихід президент США пояснив занепокоєнням з приводу втрати робочих місць.

Також РБК-Україна писало, що 11 країн-учасниць ТТП підписали новий контракт. Документ передбачає ліквідацію або зниження мит на промислові та сільськогосподарські товари у всьому блоці з 11 країн. Відзначимо, що контракт був підписаний без США.

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