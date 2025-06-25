У Тихому океані затонуло судно з електромобілями, що палахкотіло три тижні

Це сталося за кілька тижнів після того, як на палубі, де були електромобілі, спалахнула пожежа, що спричинило побоювання щодо можливості виділення токсичних парів через акумулятори.

Судно дрейфувало в міжнародних водах із 3 червня. Екіпаж встиг евакуюватися, коли спалахнула пожежа.

За даними власника судна, лондонської компанії Zodiac Maritime, на борту було 3000 автомобілів, зокрема 800 електромобілів. Конструкція за останні три тижні була ослаблена пожежею і негодою. Судно затонуло на глибині приблизно 4,8 тисячі метрів.

"Як запобіжний захід два рятувальні буксири з обладнанням для контролю забруднення залишаються на місці. Їхні екіпажі в безпеці. Як додатковий запобіжний захід до місця події також направляють спеціалізоване судно для боротьби із забрудненням", - сказали в компанії.

За даними Zodiac Maritime, фірма співпрацює з Береговою охороною США.