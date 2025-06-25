В Тихом океане затонуло судно с электромобилями, полыхавшее три недели

Это произошло через несколько недель после того, как на палубе, где находились электромобили, вспыхнул пожар, что вызвало опасения по поводу возможности выделения токсичных паров из-за аккумуляторов.

Судно дрейфовало в международных водах с 3 июня. Экипаж успел эвакуироваться, когда вспыхнул пожар.

По данным владельца судна, лондонской компании Zodiac Maritime, на борту находилось 3000 автомобилей, в том числе 800 электромобилей. Конструкция за последние три недели была ослаблена пожаром и непогодой. Судно затонуло на глубине примерно в 4,8 тысячи метров.

"В качестве меры предосторожности два спасательных буксира с оборудованием для контроля загрязнения остаются на месте. Их экипажи в безопасности. В качестве дополнительной меры предосторожности к месту происшествия также направляется специализированное судно по борьбе с загрязнением", - сказали в компании.

По данным Zodiac Maritime, фирма сотрудничает с Береговой охраной США.