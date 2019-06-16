В Тихом океане зафиксировали два сильных землетрясения

Возле берегов Новой Зеландии зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 7,2 балла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геологическую службу США.

Согласно размещенным на ее сайте данным, подземные толчки произошли 15 июня в 22:55 по времени UTC (16 июня 01:55 по Киеву).

Очаг землетрясения залегал на глубине 34,4 км, а эпицентр располагался на расстоянии 103 км к северо-востоку от острова Л’Эсперанс.

Информации о жертвах или разрушениях нет.

Геологическая служба также сообщила о землетрясении магнитудой 6,1 балла в 21:56 по UTC (16 июня 00:56 по Киеву) у берегов островного королевства Тонга в Тихом океане.

Эпицентр этого землетрясения располагался в 97 км к северо-востоку от города Охонуа на острове Эуа, а очаг залегал на глубине 10 км; о возможных разрушениях, жертвах или угрозе цунами также не сообщается.

Напомним, 3 июня в Турции недалеко от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,6, эпицентр подземных толчков залегал на глубине 7 километров, разрушений не зафиксировано.

В то же время в Албании 1 июня в результате землетрясение с магнитудой 5,3 балла на юго-востоке от столицы в сельских районах ранения получили по меньшей мере 2 человека и было повреждено минимум 5 домов.