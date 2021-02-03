В Тихом океане произошло мощное землетрясение

Сегодня, 3 февраля, в Тихом океане к юго-востоку от чилийского острова Пасхи произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 6,9 баллов по школе Рихтера.

Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Как сообщается, эпицентр землетрясения располагался в 1482 километра к юго-востоку от расположенного на острове Пасхи единого города Анга-Роа. Там проживают 3,4 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Отметим, что информации об угрозе цунами не поступало.

Напомним, 27 января у побережья Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр подземных толчков находился в 31 км к юго-востоку от города Титосэ на острове Хоккайдо. Толчки ощущались в четырех соседних префектурах.

Кроме того, 26 января серия землетрясений произошла в районе испанского города Гранада. Магнитуда превышала 4 балла, наиболее мощные толчки были зафиксированы в районе Кульяр-Вега (магнитуда 4,2) и Санта-Фе (4 и 4,3). Тогда испанский премьер Педро Санчес выступил с призывом сохранять спокойствие.