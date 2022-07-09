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"Тихая мобилизация". В СНБО объяснили, как Россия набирает солдат на войну в Украине

Фото: Россия проводит "тихую мобилизацию" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия официально не объявляла мобилизацию с начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако РФ активно набирает боевиков через центры занятости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

Отмечается, что в российских центрах занятости появилось более 22,2 тысячи вакансий для службы по контракту. Как минимум семь подразделений, которые воевали в Украине, ищут снайперов, наводчиков, водителей, санитарных инструкторов и других специалистов.

Речь идет о 64 мотострелковой бригаде из Хабаровского края (в/ч №51460) и 104 гвардейском десантно-штурмовом полке (в/ч №32515), которые были причастны к массовым убийствам и пыткам мирных жителей в Буче.

Однако больше всего вакансий разместила 37-я мотострелковая бригада (в/ч №69647) из Бурятии, которая на втором месте по потерям.

"Тихая мобилизация" в России является доказательством больших потерь и проблем с набором в армию.

"По данным британской разведки, именно отсутствие человеческих ресурсов вынудило российские войска взять паузу перед наступлением на Донецкую область", - добавили в СНБО.

Напомним, по данным Генштаба, Россия с начала войны потеряла уже около 37200 оккупантов.

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