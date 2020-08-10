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Тихановскую удерживали в ЦИК Беларуси, теперь ее местонахождение неизвестно

Минск, Понедельник 10 августа 2020 21:44
Тихановскую удерживали в ЦИК Беларуси, теперь ее местонахождение неизвестно
Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)
Автор: Максим Зайченко

Тем временем в Беларуси продолжаются протесты

Оппонентку Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлану Тихановскую удерживали в Центральной избирательной комиссии страны. Теперь ее местонахождение неизвестно

Об этом сообщает "Белсат".

Ее не видели уже 5 часов.

Как сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина, Тихановская находилась в ЦИК с адвокатом Максимом Знаком около 3 часов. Она была с ним в разных комнатах, поэтому адвокат не знает, о чем они говорили с представителями власти.

После этого она вышла из ЦИК и сказала: "Я приняла решение".

Потом Тихановская уехала в неизвестном направлении. Сейчас штаб не может с ней связаться. Красулина не знает, какое решение приняла Тихановская.

Напомним, ранее сообщалось, что на Тихановскую готовилось покушение.

Как писало РБК-Украина, Тихановская отказалась участвовать в акциях протеста, ее штаб считает, что появление на публике может вызвать провокации.

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