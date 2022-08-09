Тихановская заявила о создании нового "исполнительного органа" для транзита власти

Во время выступления на конференции "Новая Беларусь" лидер оппозиции Тихановская заявила, о создании "коллективного исполнительного органа" - Объединенного переходного кабинета.

Тихановская пояснила, что этот коллективный исполнительный орган будет ежедневно работать на защиту независимости Беларуси, осуществлять деоккупацию страны и обеспечивать транзит власти от диктатуры к демократии. В дальнейшем при этом органе должны создать условия для проведения честных и свободных выборов, а также разрабатывать и выполнять решения, которые необходимы для демократических изменений в Беларуси.

"И в результате этого должны быть освобождены все политзаключенные", – заявила оппозиционерка.

Своих соратников Тихановская назначила на определенные должности и теперь существуют представитель кабинета по транзиту власти, представитель по восстановлению правопорядка, представитель по иностранным делам и представитель по обороне и нацбезопасности.