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Тихановская заявила о создании нового "исполнительного органа" для транзита власти

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Вторник 09 августа 2022 22:37
Тихановская заявила о создании нового "исполнительного органа" для транзита власти Фото: Тихановская заявила о создании нового "исполнительного органа" для транзита власти (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторую годовщину масштабных протестов в Беларуси, вызванных захватом власти режимом Лукашенко, оппозиционные лидеры заявили о создании "нового органа для транзита власти".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление лидера объединенной белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

Во время выступления на конференции "Новая Беларусь" лидер оппозиции Тихановская заявила, о создании "коллективного исполнительного органа" - Объединенного переходного кабинета.

Тихановская пояснила, что этот коллективный исполнительный орган будет ежедневно работать на защиту независимости Беларуси, осуществлять деоккупацию страны и обеспечивать транзит власти от диктатуры к демократии. В дальнейшем при этом органе должны создать условия для проведения честных и свободных выборов, а также разрабатывать и выполнять решения, которые необходимы для демократических изменений в Беларуси.

"И в результате этого должны быть освобождены все политзаключенные", – заявила оппозиционерка.

Своих соратников Тихановская назначила на определенные должности и теперь существуют представитель кабинета по транзиту власти, представитель по восстановлению правопорядка, представитель по иностранным делам и представитель по обороне и нацбезопасности.

Напомним, что ранее Тихановская заявляла о саботаже в рядах белорусской армии. Фактически военные должны были присоединиться к вторжению в Украину, но этого так и не сделали.

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