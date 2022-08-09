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Тіхановська заявила про створення нового "виконавчого органу" для транзиту влади

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Вівторок 09 серпня 2022 22:37
Тіхановська заявила про створення нового "виконавчого органу" для транзиту влади Фото: Тіхановська заявила про створення нового "виконавчого органу" для транзиту влади (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У другу річницю масштабних протестів у Білорусі, викликаних захопленням влади режимом Лукашенка, опозиційні лідери заявили про створення "нового органу для транзиту влади".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ лідерки об'єднаної білоруської опозиції Світлани Тіхановської.

Під час виступу на конференції "Нова Білорусь" лідерка опозиції Тіхановська заявила, про створення "колективного виконавчого органу" - Об'єднаного перехідного кабінету.

Тіхановська пояснила, що цей колективний виконавчий орган буде щодня працювати на захист незалежності Білорусі, здійснювати деокупацію країни та забезпечувати транзит влади від диктатури до демократії. Надалі при цьому органі мають створити умови для проведення чесних та вільних виборів, а також розробляти та виконувати рішення, які необхідні для демократичних змін у Білорусі.

"І в результаті цього мають бути звільнені усі політв'язні", – заявила опозиціонерка.

Своїх соратників Тіхановська призначила на певні посади та тепер існують представник кабінету з транзиту влади, представник із відновлення правопорядку, представник із закордонних справ та представник з оборони та нацбезпеки.

Нагадаємо, що раніше Тіхановська заявляла про саботаж у рядах білоруської армії. Фактично військові мали доєднатись до вторгнення в Україну, але цього так і не зробили.

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