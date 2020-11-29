ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Тихановская сомневается во вторжении российских войск в Беларусь

Воскресенье 29 ноября 2020 10:23
Тихановская сомневается во вторжении российских войск в Беларусь
Фото: Светлана Тихановская (facebook.com/strana888)
Автор: Игорь Литвиненко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сомневается во вторжении в Беларуси российских войск. Она считает, что в этом нет необходимости.

Об этом Тихановская заявила в интервью "Радио Свобода".

Она отметила, что сейчас не наблюдается активной поддержки Александра Лукашенко со стороны Российской Федерации.

"Я очень сомневаюсь в каком-либо вторжении. Потому что нет необходимости. У нас никоим образом не идет речь о геополитике. Наша борьба направлена против одного человека - против режима и диктатуры. Поэтому никакой необходимости в этом нет. У нас - абсолютно мирная революция, против кого какие войска вводить?", - сказала Тихановская.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал, что Российская Федерация может ввести свои войска в Беларусь.

Также РБК-Украина писало, что Тихановская хотела бы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси.

Кроме этого сообщалось, что белорусская оппозиция готова усилить давление на Александра Лукашенко.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Светлана ТихановскаяРоссийская ФедерацияБеларусь

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь