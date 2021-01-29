Тихановская призвала ЕС и США расширить санкции против Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала ЕС, Великобританию, США и Канаду расширить санкции против Беларуси. Она также хочет, чтобы мировые державы предприняли ряд других мер против режима Александра Лукашенко.

Об этом сообщает пресс-служба оппозиционерки.

"Тихановская призвала ЕС, Великобританию, США и Канаду расширить санкции, расследовать преступления режима, признать ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями, помочь белорусам в получении европейских вакцин и способствовать диалогу о новых свободных и справедливых выборах", - говорится в сообщении.

Она также напомнила о Международном дне памяти жертв Холокоста и рассказала о построенном в Минской области лагерь для протестующих как сигнал, что не все в Беларуси изучили важный исторический урок.

"Никогда больше 18-летний подросток не должен быть осужден до двух лет лишения свободы за рисунки на спецтехнике - как София Малашевич. Никогда больше не должны судить журналиста за правду об убийстве, совершенном сторонниками режима, - как Екатерину Борисевич. Никогда больше не должны безжалостно убивать добропорядочного гражданина, что защищает национальные символы, - как Романа Бондаренко", - сказала она.

Напомним, Тихановская планирует провести 7 февраля Международный день солидарности с Беларусью. Политики и известные люди могут поддержать кампанию в соцсетях с хештегом #standwithbelarus.