Тихановская призвала ЕС расширить санкции против Лукашенко

Один из лидеров белорусской оппозиции и соперница Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская призвала Евросоюз расширить санкции против официального Минска. 14 ноября в ходе визита в Ригу она встретилась с президентом, премьер-министром и главой МИД Латвии.

Об этом сообщается в Telegram-канале ее пресс-службы.

Она поддержала идею наложить экономические санкции на "бизнесы, связанные с Лукашенко и приближенными к нему олигархами".

Тихановская призвала Национальный банк Латвии остановить сотрудничество с "Беларусьбанком" и "Белагропромбанком", а также пересмотреть контракты о закупках нефтепродуктов и металлопродукции, лесной и деревообрабатывающей промышленности и алкоголя из Белоруссии.

Помимо этого, она предложила ввести ограничения против предприятий, которые увольняют бастующих работников,

В Telegram-канале Тихановской отмечается, что Латвия и другие прибалтийские страны введут расширенный список индивидуальных санкций, "который может включать сотни имен людей, виновных в фальсификациях и репрессиях".

Напомним, вечером 12 ноября в Минске умер Роман Бондаренко, которого накануне похитили неизвестные люди в масках. Через несколько часов 31-летний мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

Также РБК-Украина писало, что белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская назвала Романа Бондаренко, который умер от побоев силовиков, героем Беларуси. Она заявила, что не простит режиму Александра Лукашенко это убийство.

6 ноября Европейский союз официально ввел персональные санкции против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. Под санкции также попал старший сын Лукашенко - Виктор - и 13 белорусских чиновников.