Тихановская призвала ЕС расширить санкции против Лукашенко

Один из лидеров белорусской оппозиции и соперница Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская призвала Евросоюз расширить санкции против официального Минска. 14 ноября в ходе визита в Ригу она встретилась с президентом, премьер-министром и главой МИД Латвии.
Об этом сообщается в Telegram-канале ее пресс-службы.
Она поддержала идею наложить экономические санкции на "бизнесы, связанные с Лукашенко и приближенными к нему олигархами".
Тихановская призвала Национальный банк Латвии остановить сотрудничество с "Беларусьбанком" и "Белагропромбанком", а также пересмотреть контракты о закупках нефтепродуктов и металлопродукции, лесной и деревообрабатывающей промышленности и алкоголя из Белоруссии.
Помимо этого, она предложила ввести ограничения против предприятий, которые увольняют бастующих работников,
В Telegram-канале Тихановской отмечается, что Латвия и другие прибалтийские страны введут расширенный список индивидуальных санкций, "который может включать сотни имен людей, виновных в фальсификациях и репрессиях".
Напомним, вечером 12 ноября в Минске умер Роман Бондаренко, которого накануне похитили неизвестные люди в масках. Через несколько часов 31-летний мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.
Также РБК-Украина писало, что белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская назвала Романа Бондаренко, который умер от побоев силовиков, героем Беларуси. Она заявила, что не простит режиму Александра Лукашенко это убийство.
6 ноября Европейский союз официально ввел персональные санкции против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. Под санкции также попал старший сын Лукашенко - Виктор - и 13 белорусских чиновников.