Тихановская предлагает изменить официальное название Беларуси

Фото: Светлана Тихановська (t.me/tsikhanouskaya)

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская предложила изменить название Беларуси на литовском языке. Она отправила соответсвующее письмо министру иностранных дел Литвы Габриэлиусу.

Об этом сообщается на сайте Тихановской.

Так, предлагается изменить название на литовском языке с Baltarùsija на Belarusià.

"Нынешнее официальное название Baltarùsija, к сожалению, воспринимается как калька с русского названия Беларусь, что приводит к ошибочной ассоциации с государством Россия", - говорится в письме.

Ранее сообщалось, что Литва может изменить официальное название Беларуси, однако только после соответствующего запроса.

"Имя, которое мы называем нашим соседом, не должно свидетельствовать о понимании Беларуси как части России во время оккупации. Беларусь означает "Белая Россия", а не Россия, и это должно быть отражено в названии, которое мы используем", - сказал Ландсберг.

РБК-Украина писало, что МИД Беларуси отозвал своих послов из Литвы и Польши, а также призвал Варшаву и Вильнюс поступить так же.