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Тихановская планирует в ближайшее время посетить Украину

Автор: Роман Тверденко

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская намерена посетить Украину в "ближайшее время". Визит будет носить дружеский характер.

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Об этом Тихановская заявила в интервью "Радио Свобода".

Она отметила, что детали визита она обсуждает с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"К сожалению, дата визита в Украину пока не утверждена, но надеюсь, что в ближайшее время. Не могу сказать точнее, согласовываем. Но условий нам не выдвигают, это дружеская встреча", - сказала Тихановская.

Напомним, в начале ноября Тихановская определилась с позицией по Крыму. По ее мнению, оккупированный Россией полуостров принадлежит Украине.

Также она подчеркнула, что заявила, что Александр Лукашенко потерял поддержку белорусского народа. В связи с этим все его договоренности с Кремлем будут аннулированы.

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