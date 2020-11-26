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Тіхановська планує найближчим часом відвідати Україну

Автор: Роман Тверденко

Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська має намір відвідати Україну в "найближчим часом". Візит буде носити дружній характер.

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Про це Тіхановська заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Вона зазначила, що деталі візиту вона обговорює з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"На жаль, дата візиту в Україну поки що не затверджено, але сподіваюся, що найближчим часом. Не можу сказати точніше, погоджуємо. Але умов нам не висувають, це дружня зустріч", - сказала Тіхановська.

Нагадаємо, на початку листопада Тіхановська визначилася з позицією по Криму. На її думку, окупований Росією півострів належить Україні.

Також вона підкреслила, що заявила, що Олександр Лукашенко втратив підтримку білоруського народу. У зв'язку з цим всі його домовленості з Кремлем будуть анульовані.

Прогноз погоди
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Новини України Світлана Тіхановська