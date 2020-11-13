Тихановская объявила "народный трибунал" и амнистию за захват Лукашенко

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская объявила о создании народного трибунала. Она также обещает амнистию силовикам, которые захватят действующего президента Александр Лукашенко.

Об этом говорится в обращении, опубликованном в ее Telegram-канале.

В частности, она заявила, что Лукашенко и его пособники являются "террористической организацией", а система правосудия в Беларуси стала фикцией для покрывания преступлений режима.

"Я, Светлана Тихановская, вместе с Народным Антикризисным Управлением объявляю Народный Трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее", - отметила она.

Оппозиционерка объяснила, что "народный трибунал" будет собирать доказательства преступлений власти. Каждый белорус сможет отправить такие доказательства в специальную систему фиксации и подтверждения, а нарушитель, который будет содействовать сбору доказательств, сможет получить амнистию.

Для силовиков запустят отдельную программу для амнистии за исполнение преступных приказов. Для этого нужно будет предоставить видео и другие свидетельства таких преступлений.

После этого белорусы смогут проголосовать за обвинение подозреваемых, которые после смены власти в Беларуси будут первыми привлечены к ответственности. После подведения итогов 20 декабря в стране пройдет массовый марш с требованиями "народного трибунала".

"Если большинство голосует за то, что эти люди должны быть преданы суду, то по статье 109 УПК РБ каждый гражданин имеет право захватить и принудительно доставить в орган власти лицо, застигнутое при совершении преступления или попытке скрыться после его совершения. Это касается не только Александра Лукашенко, но и всех, чьи преступления будут засвидетельствованы народом. Помощь в захвате главных преступников будет вознаграждена амнистией либо серьезным смягчением ответственности за совершенные ранее преступления", - добавила Тихановская.

Напомним, ранее Тихановская допустила переход протестов в Беларуси к партизанской форме.

Также сегодня Лукашенко заявил, что он не допустит транзита власти какому-либо преемнику, а страну возглавит тот, кого выберет народ.